Fête de la Jeunesse Maillane, 2 avril 2022, Maillane. Fête de la Jeunesse Impasse du Stade Espace Jeunesse Maillane

2022-04-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-02 23:00:00 23:00:00 Impasse du Stade Espace Jeunesse

Maillane Bouches-du-Rhône Maillane Toutes les animations seront gratuites (structures gonflables, promenade à poney, escape game, laser game extérieur…).



17h : Spectacle de clown.

17h30 : Holly-party.

De 18h30 à 20h : Loto (Junior association). + de 1500e de lots à gagner.

De 20h à 23h : Bodega sans alcool.



