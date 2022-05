FÊTE DE LA JEUNESSE ET DU DYNAMISME Loison-sous-Lens Loison-sous-Lens Catégorie d’évènement: Loison-sous-Lens

Rue Jean Jacques Rousseau Loison-sous-Lens Pas-de-Calais Loison-sous-Lens De nombreux stands seront présents toute la journée avec des produits zéro déchet et respectueux de l’environnement.

Ainsi que de nombreuses animations

– 2 randos à 8h et 8h30

– concours de dessin à la craie (10h-11h15)

– tournoi de pétanque (inscriptions à 13h30 – 2€)

– démonstration et initiation à la danse country (15h – 16h) Des activités toute la journée : escape game, ferme écozoone, balades en calèche, structures gonflables… La Ville de Loison-sous-Lens organise pour la première fois la fête de la jeunesse et du dynamisme sur le thème du développement durable. +33 3 21 13 03 48 https://ville-loison-sous-lens.fr/ De nombreux stands seront présents toute la journée avec des produits zéro déchet et respectueux de l’environnement.

