Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu A l’occasion de la Fête de la Jaillette le samedi 2 juillet, plusieurs animations ont lieu dans le bourg:

– Possibilité de visiter gratuitement les portes du cloître et de la salle du chapitre de 16h à 18h30. L’accès se fera par l’église.

– Messe à 16h dans l’église

A partir de 17h:

– Marché de produits fermiers et produits artisanaux

– Animation sur place : Groupe SUNJAZZ

– Collation avec fouées sucrées

