2022-10-22 – 2022-10-30 Lac du Der Giffaumont-Champaubert Marne Giffaumont-Champaubert Venez découvrir l’oiseau symbole du lac du Der ! Pour fêter le retour des Grues cendrées sur notre territoire à l’occasion de leur migration vers le Sud, l’Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne et tous ses partenaires « Nature » vous proposent une semaine d’animations pour mieux connaître cet oiseau emblématique au Lac du Der. Pour cette édition de nombreuses activités sont proposées : Exposition de photos, Projections, Accueils sur le site de Chantecoq (informations sur les grues, la migration et sur l’avifaune qui fréquente le lac). Apéro Grues, Sorties ornithologiques avec des guides spécialisés, Randonnées des grues et goûter gourmand, Lever de grues et petit-déjeuner avec diaporama commenté, Randonnées ornithologiques, Balades en ânes, Fabrication de Nichoirs, exposition et ateliers de cerfs-volants… Le programme est disponible en téléchargement mais est susceptible d’être modifié. info@lacduder.com +33 3 26 72 62 80 http://www.lacduder.com/ Lac du Der Giffaumont-Champaubert

