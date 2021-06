Lacanau Lacanau Gironde, Lacanau Fête de la Grande Escourre – Concours de pétanque & Loto en plein air Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Fête de la Grande Escourre – Concours de pétanque & Loto en plein air Lacanau, 7 août 2021-7 août 2021, Lacanau. Fête de la Grande Escourre – Concours de pétanque & Loto en plein air 2021-08-07 14:00:00 – 2021-08-07

Lacanau Gironde 14h : Concours de pétanque 21h : Loto en plein air 14h : Concours de pétanque 21h : Loto en plein air +33 5 56 03 83 03 14h : Concours de pétanque 21h : Loto en plein air dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Étiquettes évènement : Autres Lieu Lacanau Adresse Ville Lacanau lieuville 44.96834#-1.14208