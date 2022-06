Fête de la Gentiane Valcivières Valcivières Catégories d’évènement: 63600

Valcivières

Fête de la Gentiane Valcivières, 14 juillet 2022, Valcivières. Fête de la Gentiane Valcivières

2022-07-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-14 18:00:00 18:00:00

Valcivières 63600 Marché de producteurs et artisans locaux, animation cirque le matin (10h à 12h), bal folk et danses traditionnelles (14h à 17h). Restauration possible au Chalet des Gentianes au 04 73 82 00 95 arnicaambert@gmail.com +33 4 73 82 00 95 Valcivières

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 63600, Valcivières Autres Lieu Valcivières Adresse Ville Valcivières lieuville Valcivières Departement 63600

Valcivières Valcivières 63600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valcivieres/

Fête de la Gentiane Valcivières 2022-07-14 was last modified: by Fête de la Gentiane Valcivières Valcivières 14 juillet 2022 63600 Valcivières

Valcivières 63600