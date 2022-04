Fête de la Gastronomie et du Vin Auxerre, 4 juin 2022, Auxerre.

Fête de la Gastronomie et du Vin Rue Saint-Martin-les-Saint-Marien Parc Roscoff Auxerre

2022-06-04 – 2022-06-06 Rue Saint-Martin-les-Saint-Marien Parc Roscoff

Auxerre Yonne

Dégustez, savourez, découvrez … et surtout profitez !

Laissez-vous tenter par les centaines de spécialités culinaires de France et d’ailleurs. Une bonne occasion pour se retrouver et faire la fête entre amis dans un cadre magnifique. De nombreuses animations musicales et culinaires rythment ces 3 journées afin d’offrir un moment de plaisir et de détente !

+33 3 86 52 06 19

