Fête de la gastronomie – en petit train le coni’fer Les Hôpitaux-Neufs, 25 septembre 2022, Les Hôpitaux-Neufs.

Fête de la gastronomie – en petit train le coni’fer Les Hôpitaux-Neufs

2022-09-25 12:00:00 – 2022-09-25

Les Hôpitaux-Neufs Doubs Les Hôpitaux-Neufs

EUR 35 Balade insolite et rétro sur cette ancienne voie ferrée franco-suisse dans les pâturages et les forêts du Haut-Doubs.

Repas spécial concocté par le chef David Cour du restaurant l’Edelweiss et servi dans nos voitures restaurants Orient Express.

Se renseigner pour les tarifs, uniquement sur réservation.

+33 3 81 49 10 10 http://www.coni-fer.com/

Les Hôpitaux-Neufs

