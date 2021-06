Cazères Maison Garonne Cazères, Haute-Garonne Fête de la Garonne Maison Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

**FETE DE LA GARONNE** **Au programme de la Vague :** 15h Atelier de danse Hip-hop et belly dance – _**sur inscription / gratuit**_ 17h Spectacle de danses « La Garonne en mouvements » hip-hop contemporain / cirque / oriental / moderne jazz 18h Compagnie Les Têtes Bêches Spectacle de danse aérienne sur le pont de Cazères « Vol éphémère » unique!!! _Compagnies_ : Esmii / Rahaman Check / Embrouillamini / Interalia / Les Têtes bêches Buvette, restauration sur place / Son : DJ Bironnex _Dans le respect des règles sanitaires!_

Gratuit

