Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars Fête de la gare Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Fête de la gare Thouars, 18 septembre 2021, Thouars. Fête de la gare 2021-09-18 19:00:00 – 2021-09-18 Au centre de Loisirs SNCF 15 Impasse Louis Armand

Thouars Deux-Sèvres Thouars 2021 sonne le retour de la fête de la gare !!! Au programme pas moins de 3 concerts seront proposés. Débutez la soirée par un pique-nique tiré du sac ou rendez-vous à l’espace buvette et restauration pour un moment convivial. Puis place à l’ambiance musicale avec dès le début de la soirée EJP électronique suivi de GIN’s FARO et pour clôturer cette journée DAVYCROKET CREW. 2021 sonne le retour de la fête de la gare !!! Au programme pas moins de 3 concerts seront proposés. +33 5 49 68 22 65 2021 sonne le retour de la fête de la gare !!! Au programme pas moins de 3 concerts seront proposés. Débutez la soirée par un pique-nique tiré du sac ou rendez-vous à l’espace buvette et restauration pour un moment convivial. Puis place à l’ambiance musicale avec dès le début de la soirée EJP électronique suivi de GIN’s FARO et pour clôturer cette journée DAVYCROKET CREW. Service animation de la Ville de Thouars dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Au centre de Loisirs SNCF 15 Impasse Louis Armand Ville Thouars lieuville 46.98185#-0.20258