Fête de la galette Le Ménil-de-Briouze Le Ménil-de-Briouze Catégories d’évènement: Le Ménil-de-Briouze

Orne

Fête de la galette Le Ménil-de-Briouze, 10 juillet 2022, Le Ménil-de-Briouze. Fête de la galette

bourg Le Ménil-de-Briouze Orne

2022-07-10 08:30:00 08:30:00 – 2022-07-10 22:00:00 22:00:00 Le Ménil-de-Briouze

Orne Le Ménil-de-Briouze animations dans le bourg autour de la galette du ménil (spécialité de la commune)

déjeuner aux tripes, rallye VTT, cheval, attelage dès 8h30

repas le midi (tripes, potée normande et galette du ménil)

jeux inter-villages dès 14h30

concert le soir avec le groupe KECY O CLAGAN

