Haut-Rhin Illhaeusern 0 EUR Illhaeusern, ancien village de bateliers, vous invite à découvrir ses spécialités culinaires bien connues des alsaciens du Ried : carpes, filets de perche en friture accompagnés de vins d’Alsace. Profitez du folklore alsacien au son d’un orchestre local. Pour les réservations, une permanence est assurée tous les soirs une semaine avant la fête, à la salle des fêtes d’Illhaeusern. Cette année, happy hour de 18h à 19h le Dimanche Dans cet ancien village de bateliers, le poisson frit est une spécialité incontournable ! La fête de la friture est la possibilité de goûter un peu de la gastronomie alsacienne tout en partageant un moment de convivialité. +33 6 21 91 82 67 Illhaeusern

