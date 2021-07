Illhaeusern Illhaeusern Haut-Rhin, Illhaeusern Fête de la friture : édition spéciale Illhaeusern Illhaeusern Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Illhaeusern Haut-Rhin Illhaeusern 0 EUR Illhaeusern, ancien village de bateliers, vous invite à découvrir ses spécialités culinaires avec des portions à emporter : friture/salade ou süri ou le plat avec dessert (tarte). Il est possible de consommer sur place avec réservation de table obligatoire jusqu’au 25 juillet. Dans cet ancien village de bateliers, le poisson frit est une spécialité incontournable! La fête de la friture est la possibilité de goûter un peu de la gastronomie alsacienne tout en partageant un moment de convivialité. Repas à emporter ou sur place avec réservation. +33 3 89 71 83 62 Illhaeusern, ancien village de bateliers, vous invite à découvrir ses spécialités culinaires avec des portions à emporter : friture/salade ou süri ou le plat avec dessert (tarte). Il est possible de consommer sur place avec réservation de table obligatoire jusqu’au 25 juillet. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

