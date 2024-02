Fête de la Fraternité et des Cultures du Monde Évreux, samedi 25 mai 2024.

Fête de la Fraternité et des Cultures du Monde Évreux Eure

La fête de la fraternité Un voyage culturel et culinaire à travers la planète. Une journée de rencontre à la découverte des us et coutumes d’une trentaine de pays.

Place du Général de Gaulle et square Brassens

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Évreux 27000 Eure Normandie

