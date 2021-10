Fête de la fraternité ! Bergerac, 10 novembre 2021, Bergerac.

Fête de la fraternité ! 2021-11-10 14:00:00 – 2021-11-10 18:00:00 Le Rocksane 14 Rue du Professeur Pozzi

Bergerac Dordogne

Le Comité BERGERAC-FRATERNITÉ vous invite à partager un moment sous le signe de la FRATERNITÉ lors d’une après-midi est dédié aux jeunes de tous horizons.

THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE … les lycéens et lycéennes des options artistiques du Lycée Maine de Biran et des jeunes d’autres établissements du secteur seront sur scène pour présenter leurs création et célébrer la fraternité.

+33 5 53 63 03 70

Le Rocksane

