Fête de la Francophonie – JIF 2024 – Ouagadougou École primaire publique Naaba Anbga (Patte d’oie) Ouagadougou, mercredi 27 mars 2024.

Fête de la Francophonie – JIF 2024 – Ouagadougou Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Vendredi 22 mars, 08h30 École primaire publique Naaba Anbga (Patte d’oie) Participation gratuite pour les écoliers de l’EPP (CM2)

Activités à l’École primaire publique Naaba Anbga – Ouagadougou (Burkina Faso), le vendredi 22 mars 2024 à partir de 8h30 :

– Sensibilisation sur la francophonie

– Concours de dictée pour les élèves de la classe de CM2.

– Remise de prix aux meilleurs élèves du concours.

Composition des prix : romans d’auteurs africains, bic, crayons…

Organisation : Cercle des Solidarités Francophones (CSF) – Burkina

Faso – Mr Rodolphe DJIGUIMDÉ

Contact : djiguimde@gmail.com / tel : +226 70 05 11 55

Localisation GPS : 12°19’05.8″N 1°30’43.6″W

GPS carte : https://www.google.com/maps/place/12°19’05.8″N+1°30’43.6″W/@12.3182762,-1.514693,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d12.3182762!4d-1.5121181?entry=ttu

