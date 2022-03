Fête de la Francophonie du 22 au 26 mars Institut français du Gabon Libreville, boulevard triomphal Catégories d’évènement: boulevard triomphal

Depuis plusieurs années, la semaine de la francophonie rassemble des personnes autour d’activités diverses ayant pour but de promouvoir la culture et la langue française sous diverses formes. Cette année du 22 au 26 mars à l’institut français du Gabon, musique, art, exposition, spectacle et dictée sont à l’honneur pour promouvoir cette belle langue qu’est le français. A l’occasion de la célébration du mois de la Francophonie, musique, art, exposition, spectacle et dictée sont à l’honneur à l’institut français du Gabon. Institut français du Gabon Boulevard triomphal, libreville, Gabon Libreville, boulevard triomphal

