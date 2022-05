Fête de la fraise Montardon, 26 mai 2022, Montardon.

0 0 EUR Journée d’animations autour de la fraise et du printemps : repas à thème, ateliers de création florale, petite restauration et buvette l’après-midi, jeux et jardinage. n10h/12h : atelier De la fleur au bouquet avec Lola, de Rosette la Petite Camionette (atelier pour adulte). n10h-12h/ 14h-16h : atelier repiquage de stolons pour les plus petits avec Armand. n12h : menu autour de la fraise préparé par Henri, sur réservations. En continu : dégustation et découverte des variétés de fraises, gourmandises autour de la fraise, jeux en bois et autres animations festives ! nEn attendant, on s’arme encore un peu de patience, avec ce soleil c’est en train de murir !

