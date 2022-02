Fête de la Fraise et des Fleurs – VERGT Vergt Vergt Catégories d’évènement: Dordogne

Vergt

Fête de la Fraise et des Fleurs – VERGT Vergt, 15 mai 2022, Vergt. Fête de la Fraise et des Fleurs – VERGT Vergt

2022-05-15 – 2022-05-15

Vergt Dordogne Vergt Vente de fraises – Marché gourmand – Artisanat – Vide grenier

Fleurs – Village des communes

Restauration : traditionnelle poule farcie

Dégustation de fraises

Vergt

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

