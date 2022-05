Fête de la Forge 2022 Saint Martin La Plaine Saint-Martin-la-Plaine Catégories d’évènement: Loire

Fête de la Forge 2022 Saint Martin La Plaine, 7 mai 2022, Saint-Martin-la-Plaine. Fête de la Forge 2022

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Saint Martin La Plaine

Retrouvons-nous enfin en 2022 !! D’Excalibur à Durandal Les maitres du feu – plus de 100 forgerons étrangers et français. Vente d’objets forgés au profit de l’Ukraine. Animations médiévales – vie de camp, combat, tir… Animations enfants. Marché artisanal. Concert de gospel. Restauration samedi soir, dimanche midi. Buvette. Tout sera mis en oeuvre par les bénévoles pour vous accueillir, vous restaurer, vous faire plaisir ! Avec des animations diverses comme les petits forgerons, le feu de joie, la forge médiévale, et pleins de surprises.

Entrée gratuite

