Fête de la Forêt Loubieng, 11 juin 2022, Loubieng.

Fête de la Forêt L’Arbre et la Pirogue 95 route des crêtes Loubieng

2022-06-11 12:00:00 – 2022-06-11 17:00:00 L’Arbre et la Pirogue 95 route des crêtes

Loubieng 64300 Loubieng

0 EUR 12h : Vente sur place de Pizza cuite au four à bois artisanal

La Chèvre miel -La provençale – la chorizo *sans gluten possible sur réservation.

Visite guidée de la forêt et du potager.

Levée de fonds pour le développement de la forêt comestible.

Découverte de l’éco lieu.

+33 6 43 09 81 67

L’arbre et la pirogue

