Fête de la Forêt à la Peurtantaine Route de Roussillon Roussillon-en-Morvan, samedi 23 mars 2024.

Fête de la Forêt à la Peurtantaine

En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Morvan, Autun Morvan Ecologie, l’ONF et Vents du Morvan nous vous proposons une journée de réflexion sur la santé de nos forêts en Morvan.

Au programme

– 9h30 RDV Peurtantaine Départ co-voiturage

– 10h Balade Dans les Gorges de la Canche

Inscription obligatoire

avec Clément GARINEAUD, animateur Natura2000 et Suzanne THIERY, technicienne forestière ONF correspondante observatrice du Département de la Santé des Forêts

– 12h30 Retour à la Peurtantaine Repas sur réservation uniquement

– 14h Projection Le Temps des forêts de François-Xavier DROUET en présence de Lucienne Haese, Membre d’Autun Morvan Écologie Fondatrice du Groupement Forestier pour la

Sauvegarde des Feuillus du Morvan

– 15h45 Rencontre-Débats-Echanges avec nos partenaires

– 17h00 Clôture poétique Diaporama sonore de Jean MAGNIEN et Yvon LETRANGE Morvan sauvage

Pensez bien à réserver pour la balade du matin et le repas du midi. Vous pouvez aussi emmener votre pique-nique ! 0 0 EUR.

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Route de Roussillon La Peurtantaine à Roussillon-en-Morvan

Roussillon-en-Morvan 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté asso.morvandecouverte@gmail.com

