FÊTE DE LA FORET À BOUCONNE FORÊT DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save, dimanche 24 mars 2024.

FÊTE DE LA FORET À BOUCONNE FORÊT DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

La « Journée Internationale des Forêts » est une fête annuelle, célébrée le 21/03. Du 16 au 24/03/2024, des centaines d’activités se dérouleront partout en France, Métropole & Outre-Mer, afin d’emmener le grand public à la (re)découverte des arbres et des forêts.

Une fête au cœur de la forêt !

C’est dans ce cadre, que la Base de Loisirs de Bouconne vous invite à sa 3ème édition de la « Fête de la Forêt », pour une immersion en forêt.

Parce que tous les goûts sont dans la nature, de nombreuses activités sont proposées gratuitement autour de l’observation de la faune et la flore, de la découverte des savoir-faire, des actions de sensibilisation à l’environnement et de la gestion durable des forêts.

Au programme

Spectacle du bûcheronnage sportif Démonstrations d’épreuves simulant des abatages d’arbres à la hache, tronçonneuse, scie passe-partout de 2 mètres de long. Participation du public à l’utilisation de la scie. Animation proposée par le club associatif ariégeois “Tustaires d’Oc”.

Démonstration de débardage par traction animale par l’association « Le Faire à Cheval d’Occitanie ».

Ateliers empreintes d’animaux avec un animateur nature de la Base de loisirs les petits naturalistes apprennent à reconnaître quel animal de la forêt a laissé son empreinte, puis chacun repart avec le moulage d’une empreinte animale qu’il a réalisé.

Promenade en calèche avec l’association « Le Faire à Cheval d’Occitanie », et balade à dos d’âne avec « l’Asinerie d’en Manaou » de Thil.

En continu, tout au long de la journée

Jeu de piste “les athlètes de la forêt” avec l’O.N.F Les participants pourront tester leurs connaissances et leurs capacités face à celles de nos super héros de la forêt (grenouille, rapace, chêne, abeille, …). Un parcours en 8 étapes, et autant de petits défis et d’épreuves à relever.

Stand ludique et pédagogique « la forêt et nous » avec l’O.N.F.

Visite d’un camion-citerne de feu de forêt, et rencontre avec les sapeurs-pompiers du S.D.I.S 31.

Stand sur la prévention sécurité-incendie des feux de forêt.

Ateliers ludiques et pédagogiques “un nouveau monde compostable” Sensibilisation et découverte de l’usage et du fonctionnement d’un composteur via une pêche à l’humus avec Anthony Coutanceau, maître composteur. Découverte de la ruche pédagogique de Simon, apiculteur local et vente de miel de Bouconne.

Stand de sensibilisation et de communication autour de l’activité chasse, avec l’ACCA de Saint Paul-sur-Save.

Initiation à la pratique de la chasse à l’arc.

Course solidaire d’orientation « nettoyons la forêt « .

Exposition de réalisations faites par les enfants du Centre de Loisirs.

Espace lecture et coloriage pour petits et grands.

Restauration sur place, avec le food-truck « à tord l’haricot ».

Une belle occasion de sortir de chez soi, pour venir se ressourcer en famille, et s’émerveiller de la beauté qui nous entoure ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 11:00:00

fin : 2024-03-24 13:30:00

FORÊT DE BOUCONNE Chemin du Râtelier

Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie syndicat@bouconne.fr

L’événement FÊTE DE LA FORET À BOUCONNE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2024-03-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE