Fête de la Forêt – 65ème édition Thiescourt Thiescourt Catégories d’évènement: Oise

Thiescourt

Fête de la Forêt – 65ème édition Thiescourt, 5 juin 2022, Thiescourt. Fête de la Forêt – 65ème édition Thiescourt

2022-06-05 12:00:00 – 2022-06-05 19:00:00

Thiescourt Oise Thiescourt Grande kermesse champêtre au cœur de la clairière Saint-Albin. À partir de midi : Buvette et restauration sur place – Animations musicales Chamboultout – Casse-assiette – Promenades à Poneys – Tir à la carabine – Jeux de hasard – Loteries diverses – Balançoires – Manèges anciens – Jeux pour enfants. Grande kermesse champêtre au cœur de la clairière Saint-Albin. À partir de midi : Buvette et restauration sur place – Animations musicales Chamboultout – Casse-assiette – Promenades à Poneys – Tir à la carabine – Jeux de hasard – Loteries diverses – Balançoires – Manèges anciens – Jeux pour enfants. http://fetedelaforet.free.fr/ Grande kermesse champêtre au cœur de la clairière Saint-Albin. À partir de midi : Buvette et restauration sur place – Animations musicales Chamboultout – Casse-assiette – Promenades à Poneys – Tir à la carabine – Jeux de hasard – Loteries diverses – Balançoires – Manèges anciens – Jeux pour enfants. © Les Amis de St-Albin

Thiescourt

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Thiescourt Autres Lieu Thiescourt Adresse Ville Thiescourt lieuville Thiescourt Departement Oise

Thiescourt Thiescourt Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiescourt/

Fête de la Forêt – 65ème édition Thiescourt 2022-06-05 was last modified: by Fête de la Forêt – 65ème édition Thiescourt Thiescourt 5 juin 2022 Oise Thiescourt

Thiescourt Oise