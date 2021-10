Fête de la Force Descartes, 30 octobre 2021, Descartes.

Fête de la Force 2021-10-30 – 2021-10-31

Descartes Indre-et-Loire Descartes

L’école internationale de la force StrongFirst compte une centaine d’instructeurs en France (dont six sur le club ASST) et 4.000 dans le monde. Deux fois par an, elle organise un challenge international : le Tactical strength challenge. Le format proposé à Descartes est une première. L’ASST fort de son implantation sur le territoire depuis 2016, organise la première fête de la force en collaboration avec StrongFirst France.

Samedi : Différentes épreuves de force de 12h à 18h00. Sur inscription. Ouvert au public.

Dimanche : Trois formations officielles de l’école StrongFirst. Sur inscription. Ouvert uniquement aux personnes participant à la formation. Au complexe omnisports.

L’école internationale de la force StrongFirst compte une centaine d’instructeurs en France et 4.000 dans le monde.

Samedi : épreuves de force de 12h à 18h00. Sur inscription. Ouvert au public.

Dimanche : 3 formations officielles de l’école StrongFirst. Sur inscription. Ouvert aux participants.

asst.contact@gmail.com http://www.asst37.fr/

L’école internationale de la force StrongFirst compte une centaine d’instructeurs en France (dont six sur le club ASST) et 4.000 dans le monde. Deux fois par an, elle organise un challenge international : le Tactical strength challenge. Le format proposé à Descartes est une première. L’ASST fort de son implantation sur le territoire depuis 2016, organise la première fête de la force en collaboration avec StrongFirst France.

Samedi : Différentes épreuves de force de 12h à 18h00. Sur inscription. Ouvert au public.

Dimanche : Trois formations officielles de l’école StrongFirst. Sur inscription. Ouvert uniquement aux personnes participant à la formation. Au complexe omnisports.

Asst Centre Sport Santé

dernière mise à jour : 2021-10-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire