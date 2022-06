FETE DE LA FLOTTILLE ET DU PATRIMOINE PORTELOIS Le Portel Le Portel Catégorie d’évènement: Le Portel

FETE DE LA FLOTTILLE ET DU PATRIMOINE PORTELOIS Le Portel, 2 juillet 2022, Le Portel. FETE DE LA FLOTTILLE ET DU PATRIMOINE PORTELOIS

5 Avenue du General San Martin Le Portel

2022-07-02 – 2022-07-03 5 Avenue du General San Martin Le Portel Pas-de-Calais Le Portel Retrouvez l’esprit d’un petit port de pêche de 10h00 à 22h00 le samedi 2 juillet et de 10h00 à 19h00 le dimanche 03 juillet en descente de plage. Restauration sur place samedi et dimanche midi et soir. Participez à la bénédiction de la mer qui aura lieu ce dimanche 03 juillet :

– à 9h45 : Messe en l’Eglise Saint-PIerre-Saint-Paul, Place de l’Eglise

– à 10h45 : Procession au départ de l’Eglise

– à 11h00 : Bénédiction de la Mer au Calvaire du Monaclin Les animations :

Le samedi 2 juillet :

Sur la Grande scène

A 12h00 Les Gabiers de la Lys

A 15h00 Les Biches Cocottes

A 17h45 : Les Vareuses Porteloises et le Coeur des Hommes Au Kiosque de la plage

A 13h30 Riléanna musique irlandaise

A 16h30 La Belle Etoile

A 20h30 La Musicale Porteloise Quais et Cabestan

A 14h00 la Fanfare Marching Band (quais)

A 16h00 Les Vareuses Porteloises (au Cabestan)

A 17h00 La Fanfare Marching Band (Quais) Dimanche 3 juillet :

Sur la Grande scène

A 14h00 JeanZibart

A 16h00 Caval’Trad Au Kiosque de la plage

A 12h45 Des gars des eaux

A 15h00 Elly’s Garden

A 17h30 Les Vareuses Porteloises et le Coeur des Hommes Quais et Cabestan

A 14h30 Les Vareuses Porteloises (au Cabestan)

A 15h30 et 16h30 Northern Men Pipper Band (quais) mediatheque@ville-leportel.fr +33 3 91 90 14 00 Retrouvez l’esprit d’un petit port de pêche de 10h00 à 22h00 le samedi 2 juillet et de 10h00 à 19h00 le dimanche 03 juillet en descente de plage. Restauration sur place samedi et dimanche midi et soir. Participez à la bénédiction de la mer qui aura lieu ce dimanche 03 juillet :

– à 9h45 : Messe en l’Eglise Saint-PIerre-Saint-Paul, Place de l’Eglise

– à 10h45 : Procession au départ de l’Eglise

– à 11h00 : Bénédiction de la Mer au Calvaire du Monaclin Les animations :

Le samedi 2 juillet :

Sur la Grande scène

A 12h00 Les Gabiers de la Lys

A 15h00 Les Biches Cocottes

A 17h45 : Les Vareuses Porteloises et le Coeur des Hommes Au Kiosque de la plage

A 13h30 Riléanna musique irlandaise

A 16h30 La Belle Etoile

A 20h30 La Musicale Porteloise Quais et Cabestan

A 14h00 la Fanfare Marching Band (quais)

A 16h00 Les Vareuses Porteloises (au Cabestan)

A 17h00 La Fanfare Marching Band (Quais) Dimanche 3 juillet :

Sur la Grande scène

A 14h00 JeanZibart

A 16h00 Caval’Trad Au Kiosque de la plage

A 12h45 Des gars des eaux

A 15h00 Elly’s Garden

A 17h30 Les Vareuses Porteloises et le Coeur des Hommes Quais et Cabestan

A 14h30 Les Vareuses Porteloises (au Cabestan)

A 15h30 et 16h30 Northern Men Pipper Band (quais) 5 Avenue du General San Martin Le Portel

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégorie d’évènement: Le Portel Other Lieu Le Portel Adresse 5 Avenue du General San Martin Ville Le Portel lieuville 5 Avenue du General San Martin Le Portel

Le Portel Le Portel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-portel/

FETE DE LA FLOTTILLE ET DU PATRIMOINE PORTELOIS Le Portel 2022-07-02 was last modified: by FETE DE LA FLOTTILLE ET DU PATRIMOINE PORTELOIS Le Portel Le Portel 2 juillet 2022

Le Portel