A l’occasion de la fête de la Fleur de Sel, venez découvrir les recettes de chefs dans les restaurants partenaires de l’évènement. Restaurant partenaires : Agapé – Guérande Le Q salé – Guérande Lenigo -Le Croisic Louisa Pampa – La Baule Ty Mad – Le Croisic Auberge de breca – Saint Lyphard Tête de l’art – Guérande La Volière – Mesquer L’océan – Le Croisic L’estacade – le Croisic L’Auberge du Nézyl – Saint Lyphard Le Saint Christophe – la baule LA VIELLE FORGE – Mesquer Domaine de la Bretesche – Missillac A 14h, découvrez le métier de paludier lors de la visite “Fleur de sel, plaisir du goût” à la coopérative Terre de Sel. A 15h30, retrouvez le chef Nathan Gourhand, du restaurant La Table du Saint-Christophe à La Baule, pour la préparation de Noix de Saint Jacques gravlax, vinaigrette fumé aux noix et nuage de citron meyer à la chapelle Saint-Michel à Guérande. A l’occasion de la fête de la Fleur de Sel, venez découvrir les recettes de chefs dans les restaurants partenaires de l’évènement. Restaurant partenaires : Agapé – Guérande Le Q salé – Gué… Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T19:00:00

