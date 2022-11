Fête de La Ficelle Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Fête de La Ficelle Saint-Pourçain-sur-Sioule, 3 décembre 2022

Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule Vous connaissez notre tradition : La Ficelle de Saint-Pourçain. Cette année encore, elle est au rendez-vous ! Une bouteille de vin au design unique et en édition limitée, qui vous permettra de célébrer les fêtes de fin d’année comme il se doit ! +33 4 70 45 42 82 https://cave-saintpourcain.fr/ Saint-Pourçain-sur-Sioule

