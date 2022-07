FÊTE DE LA FENAISON Le Caylar Le Caylar Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Le Caylar Fête traditionnelle de la fenaison avec Los Fenejaïres Del Larzac A partir de 10h : Exposition de vieux matériels agricoles, ventes de cloches

12 h : Défilé dans le Caylar, restauration sur place

14h30 : Fauchage, râtelage, emballage, buvette sur place

