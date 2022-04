Fête de la famille Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Fête de la famille Aire-sur-l’Adour, 7 mai 2022, Aire-sur-l'Adour. Fête de la famille Aire-sur-l’Adour

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 18:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes EUR Fête de la famille

Samedi 7 mai 2022

LOISIRS :

10h 18h : Structure gonflable, faucheuse, stand pêche aux

canards SEAD EVENTS

10h 18h : Escape Game Harry Potter FUN ROOM

(inscription obligatoire)

14h -18h : Bubble foot avec vidéo souvenirs Bump

Glisse ATELIERS :

10h : Conte sur les doigts à la Médiathèque

10h – 12h et 14h – 16h : Initiation Skate – Brigade à roulettes PARENTALITÉ :

10h Café Parents : la place du père CIDFF (Centre des droits des femmes et de la famille) Spectacle de clôture à 16h30 : La famille Tatin

Buvette Restauration payante sur place Inscription au

05 58 71 61 63

audrey.aire@orange.fr Fête de la famille

Aire-sur-l’Adour

