Malestroit 56140 Venez fêter le 14 juillet à Malestroit ! Jeux, manèges, bal populaire et feu d’artifice.

Au programme :

– Brocante dès 9h

– Rassemblement de véhicules anciens (départ du circuit à 10h et retour à 12h30)

– Repas poulet basquaise à partir de 19h (adulte 12€ / enfant 6€)

