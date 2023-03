Fête de la Détente, au camping du Verdeau à Chargé Chargé Chargé Catégories d’Évènement: Chargé

Indre-et-Loire Chargé Rendez-vous le DIMANCHE 02 AVRIL 2023 sur le terrain de camping de Chargé pour la FETE DE LA DETENTE !!!!

> Brocante – à partir de 5h00

> Randonnées pédestres et VTT – départs 8h à 10h

> Restauration / buvette cac37530@gmail.com +33 6 06 43 25 31 pixabay

