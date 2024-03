Fête de la danse Rue Amiral Courbet Saint-Astier, samedi 15 juin 2024.

Fête de la danse Rue Amiral Courbet Saint-Astier Dordogne

Journée festive, conviviale et artistique !

Buvette et restauration sur place.

– 10h-17h chorégraphies des élèves de l’école de danse, concours du plus beau gâteau, animations, jeux et surprises.

– 18h-22h concert, animation dansante.

Ecole de danse 05 53 02 41 99 / Entredanses 06 77 42 07 24 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-06-15

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête de la danse Saint-Astier a été mis à jour le 2024-03-05 par Vallée de l’Isle en Périgord