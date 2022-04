Fête de la Danse https://parissectioncid.org/ Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 29 avril 2022

Laissez-vous tenter ce 29 avril par un cours ou un spectacle de danse ! Entrez dans les lieux qui font bouger la danse tout au long de l’année tout comme la Ménagerie de Verre, la Fabrique de la danse, le Carreau du Temple… Découvrez la danse dans toute sa diversité ! Pourquoi la date du 29 avril ?

La Journée Internationale de la Danse a été mise en place en 1982. Elle est célébrée le 29 avril de chaque année. Depuis toujours le CID partenaire officiel de l’ UNESCO lui apporte tout son soutien de par le monde . Le 29 avril a été choisi pour commémorer l’anniversaire de Jean-Georges Noverre (1727-1810) grand maître à danser qui révolutionna l´art de la danse à cette époque, en inspirant le ballet « moderne ». Une Fête de la Danse, un projet de sensibilisation à la danse et à sa diversité pour : Rendre hommage à la danse

Célébrer son universalité, franchissant toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques

Rassembler l'humanité toute entière en amitié autour de la danse, un langage universel. Retrouvez ici les détails et la liste des évènements pour cette première édition : https://parissectioncid.org/

