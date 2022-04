FÊTE DE LA DANSE EN LIGNE Vigneux-de-Bretagne, 14 mai 2022, Vigneux-de-Bretagne.

FÊTE DE LA DANSE EN LIGNE Vigneux-de-Bretagne

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 20:30:00

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

L’association Happy feet vous invite à sa 1re fête de la danse en ligne vignolaise, la journée du samedi 14 mai à la salle Jules Verne. Animée par le danseur, chorégraphe, claquettiste, Olivier Bouchaud, venez découvrir la danse en ligne et les claquettes !

Au programme, des stages tous niveaux et un atelier parent/enfant de 10h à 18h, apéritif et repas indien dès 19h30 et à partir de 20h30, un grand bal de danses en ligne accompagnées de démonstrations !

Visuel ©Happy Feet

