Fête de la Culture La Ciotat, 25 juin 2022, La Ciotat.

Fête de la Culture

70 avenue Jean-Baptiste Long Cercle des Boulomanes Ciotadens La Ciotat Bouches-du-Rhône Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-25 23:00:00

Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long

La Ciotat

Bouches-du-Rhône

L’association La Ciotat Culture vous invite à participer aux nombreuses animations organisées dans le cadre de la Fête de la Culture.

Un programme culturel riche et varié tout au long de la journée et en soirée (concerts, théâtre, cinéma, chorale, ateliers, poésie, pétanque, performances, salon, livres, photos, peintures, sculptures, céramiques…).

Plus de 100 artistes seront présents à cette occasion.

Une restauration sera également disponible sur place.



Programme :

Ateliers Cinéma (toute la journée)

Enfants-ados-adultes

Reconstitution de l’arrivée du train en gare de La Ciotat et de l’arroseur arrosé

Casting – Plans et mouvements de caméra – Écriture de script et de scénario

Organisation d’un plateau de tournage avec tous les métiers du cinéma

50 places de cinéma à gagner



10h-19h

Salon Expo-Vente

Atelier Parc National des Calanques

Performance Fonte des Glaces à La Ciotat

Quizz Livres – Quizz Cinéma

Poèmes écrits et lus par les enfants

Lecture des œuvres d’écrivains exposants



10h : Performance modelage JCD

10h : Voyance poétique

11h : Chants des Possibles (Chorale)

11h30 : Jeux de rôles avec Frédéric

12h : Chants Patrimoine Marseillais de Christian Mondésir

12h30 : Surprise historique par les Amis de la Bastide Marin

13h : Gilles Butin et son accordéon

13h : Performance peinture sur toile

13h30 : Estranka (reggae acoustique)



10h-13h

Pétanque : concours tirs et points pour tous les âges



10h-14h

Atelier posidonie par l’Atelier Bleu

Clown Emmanuel



14h-19h

Caricatures en déambulation par Alin



14h : Crooner Stéphane Guisserando

14h : Déambulation de la troupe des Chats Rieurs

14h30 : Mouv’Dance

15h30 : Street Dance

16h : Christiane Ganteaume : entretiens avec les anciens

16h : Voyance Poétique

16h45 : Chants du poète Frédéric Ganga

17h45 : Jeux de rôles avec Frédéric



Concerts

17h : Chorale Citharista

17h30 : Harmonie de La Ciotat (Chorale)

18h : K-Rha (rap)

18h30 : Mk Nwar (rap)

19h : Session Jean-Paul Artero Jazz Fola avec Quartet Nadine Cohen et groupe Sinamo

20h45 : Eveil Flamenco y Mas (danses flamenco)

21h : Concert El Nino Musique



Tombola

Vente aux enchères

L’association La Ciotat Culture est constituée de personnes physiques, dont des professionnels de la culture, qui souhaitent œuvrer ensemble pour soutenir et développer le domaine de la culture à La Ciotat.

contact@laciotatculture.com +33 6 09 49 03 24 https://laciotatculture.com/

Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-06-13 par