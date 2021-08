Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont Oise, Tracy-le-Mont Fête de la Culture et du Patrimoine Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont Catégories d’évènement: Oise

Tracy-le-Mont

Fête de la Culture et du Patrimoine Tracy-le-Mont, 18 septembre 2021, Tracy-le-Mont. Fête de la Culture et du Patrimoine 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 00:00:00

Tracy-le-Mont Oise Tracy-le-Mont Week end festif à la Cité des Brossiers sur la commune de Tracy le Mont à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association L’Anthurium, la Cave de Tracy et l’association La Cité des Brossiers vous proposent une journée dédiée à la culture artistique.

Venez Nombreux !

lanthurium.association@gmail.com +33 7 82 93 75 33 https://lanthuriumasso.fr/

La cité des Brossiers

