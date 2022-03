Fête de la culture Aix-Villemaur-Pâlis, 22 mai 2022, Aix-Villemaur-Pâlis.

Fête de la culture Aix-Villemaur-Pâlis

2022-05-22 – 2022-05-22

Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Dimanche 22 mai : AIX EN OTHE – Fête de la culture, à la médiathèque et dans la cours de la mairie d’Aix-en-Othe, de 10h à 18h. Une fête alliant la culture de l’esprit et de la terre, expositions d’artistes du territoire (peintures, sculptures, photos…). Ateliers créatifs pour tous les âges (origami, cartes à planter, livres pliés, peinture…). Venue d’Auteur, vente de livres d’occasion, ventes de plants de fleurs et légumes. Contact : coordo.culture@aix-villemaur-palis.fr

coordo.culture@aix-villemaur-palis.fr

Aix-Villemaur-Pâlis

