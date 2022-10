Fête de la courge Vandélicourt Vandélicourt Catégories d’évènement: Oise

2022-10-22

Oise Vandélicourt Après-midi récréatif avec concours de sculpture de courges et dégustation de soupe.

Rendez-vous à 14h30 salle de la gaieté à Vandélicourt.

Gratuit.

