FÊTE DE LA COURGE Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire

FÊTE DE LA COURGE

502 Le Moulin de Vernon – JALLAIS Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

2022-10-22 10:30:00 – 2022-10-22 16:00:00

Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges L’Etable des Mauges et Graines des Mauges lancent leur première fête de la courge. Rendez-vous le samedi 22 octobre pour la Fête de la Courge de 10h30 à 16h au cœur de la ferme de L’Étable des Mauges. Un chouette évènement GRATUIT et OUVERT À TOUS ! A 11h et 16h, ne ratez pas le nourrissage des animaux de la ferme, un moment qui ravira les enfants ! Profitez d’un moment de convivialité pour visiter la ferme et ses animaux, faire votre stock de courges et colis de viande Salers pour l’hiver tout en dégustant une assiette de produits bio et locaux ! Partagez l’évènement autour de vous et n’hésitez pas à nous dire si vous serez présents. L’Etable des Mauges et Graines des Mauges lancent leur première fête de la courge. contact@letabledesmauges.fr +33 6 87 21 89 23 Beaupréau-en-Mauges

