Plouescat 29430 Concours de pétanque en triplette, limité à 128 équipes, concours informatisé et diffusé sur écran TV. Buvette, bar à vin, tapas, food-truck, moules frites, apéro musical. Feu d’artifice et spectacle pyrotechnique. plouescatactions@gmail.com +33 6 25 50 05 02 http://www.plouescat-actions.bzh/ Concours de pétanque en triplette, limité à 128 équipes, concours informatisé et diffusé sur écran TV. Buvette, bar à vin, tapas, food-truck, moules frites, apéro musical. Feu d’artifice et spectacle pyrotechnique. Pont Christ Esplanade de la Baie du Kernic Plouescat

