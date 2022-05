Fête de la corniotte Louhans, 26 mai 2022, Louhans.

Fête de la corniotte Place Saint-Jean Centre-ville Louhans

2022-05-26 – 2022-05-29 Place Saint-Jean Centre-ville

Louhans Saône-et-Loire Louhans

Fête de la corniotte. Boulangeries, pâtisseries, restaurants et sites touristiques proposent des animations autour de la corniotte. Retrouvez-les dans le programme.

Et vous, comment me dégustez-vous? Réalisez vos corniottes-maison et envoyez-nous vos photos, elles seront publiées sur nos réseaux sociaux.

info@bresse-bourguignonne.com +33 3 85 75 05 02 https://www.bresse-bourguignonne.com/

Place Saint-Jean Centre-ville Louhans

