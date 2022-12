Fête de la Coquille Saint-Jacques Erquy Erquy Saint-Quay-Portrieux Tourisme Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Erquy Deux jours de fête autour de la coquille Saint-Jacques… ça ne se manque pas ! Visitez le village des artisans d’art et des marins. Dégustez des Saint-Jacques à toutes les sauces, directement sur le port ou dans l’un des nombreux restaurants qui proposent des menus spéciaux. Profitez des animations pour découvrir les métiers de la mer et appréciez les nombreux spectacles de rue, concerts, et autres fanfares qui se succèdent pendant tout le week-end. Et n’oubliez pas de ramener chez vous quelques coquilles, ou des noix prêtes à être dégustées. Ce seront les dernières Saint-Jacques costarmoricaines fraîches avant la réouverture de la pêche… en octobre suivant. La Fête de la Coquille Saint-Jacques Erquy

