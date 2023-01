Fête de la Coquille Saint-Jacques 2023 à Montmartre : à vos agendas ! Place des Abbesses, 21 janvier 2023, Paris.

Du samedi 21 janvier 2023 au dimanche 22 janvier 2023 :

dimanche

de 09h00 à 19h00

samedi, dimanche

de 09h00 à 19h00

. gratuit

Les produits de la mer des Côtes d’Armor seront mis à l’honneur à Paris le week-end du 21 et 22 janvier à Montmartre, place des Abbesses. Au programme, dégustations gratuites de Saint-Jacques et bien plus encore !

Save the date! La Place des Abbesses, dans le quartier Montmartre à Paris (18e) accueillera les 21 et 22 janvier 2023 la Fête de la Coquille Saint-Jacques. Deux jours pour découvrir la gastronomie des producteur·ices breton·nes! Démonstrations culinaires, marché gastronomique, l’étal de poissons des criées des Côtes d’Armor et bien sûr, la reine de la Fête : la Coquille Saint-Jacques sous toutes ses formes!

Tous les ingrédients sont réunis pour une fête qui se veut le porte-drapeau des entreprises et artisan·nes de notre territoire!

Au programme :

Samedi 21 janvier 2023 – Place des Abbesses

9h00 : Ouverture du marché

11h30 : Inauguration du marché en présence d’Hervé Berville, Secrétaire d’Etat à la Mer, suivie d’un pot d’inauguration organisé par la Commanderie du Clos Montmartre

19h00 : Fermeture de la première journée de marché

Dimanche 22 janvier 2023 – Place des Abbesses

9h30 : Ouverture du marché

18h00 : Fermeture du marché

Place des Abbesses Place des Abbesses 75018 Paris

Contact : https://www.cotesdarmor.cci.fr/agenda/fete-de-la-coquille-saint-jacques-montmartre-0

