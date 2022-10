Fête de la coquille à la Perle des Dieux Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

Fête de la coquille à la Perle des Dieux Cabourg, 5 novembre 2022, Cabourg. Fête de la coquille à la Perle des Dieux

39 Avenue de la Mer Cabourg Calvados

2022-11-05 11:00:00 – 2022-11-05 13:00:00 Cabourg

Calvados Venez découvrir notre délicieuse soupe de poissons aux Saint-Jacques qui ravira vos papilles. Afin de développer une recette de la plus grande qualité, nous utilisons uniquement des Saint-Jacques provenant des côtes bretonnes ou normandes. Nous les cuisinons avec un peu de crème fraîche afin de sublimer la finesse de ce produit d’exception. Et dégustez en boutique nos rillettes de Noix de Saint-Jacques à la fleur de sel de Noirmoutier médaillée argent au Salon Épicures à Paris. Cette alliance raffinée marie élégamment le goût fin d’une noix de Saint-Jacques Pecten Maximus et la douceur de la fleur de sel de Noirmoutier. Une harmonie noble où les effluves salines subliment les notes de noisettes du délicat coquillage. Venez découvrir notre délicieuse soupe de poissons aux Saint-Jacques qui ravira vos papilles. Afin de développer une recette de la plus grande qualité, nous utilisons uniquement des Saint-Jacques provenant des côtes bretonnes ou normandes. Nous les… +33 2 31 94 05 93 https://www.laperledesdieux.com/ Cabourg

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse 39 Avenue de la Mer Cabourg Calvados Ville Cabourg lieuville Cabourg Departement Calvados

Cabourg Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/

Fête de la coquille à la Perle des Dieux Cabourg 2022-11-05 was last modified: by Fête de la coquille à la Perle des Dieux Cabourg Cabourg 5 novembre 2022 39 Avenue de la Mer Cabourg Calvados Cabourg Calvados

Cabourg Calvados