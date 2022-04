Fête de la Coque Fargues, 30 avril 2022, Fargues.

Fête de la Coque Fargues

2022-04-30 – 2022-04-30

Fargues Landes Fargues

EUR Venez fêter la coque à Fargues.

A partir de 14h30, visite du moulin de Fargues. Dès 15 heures, dans la salle d’animation, le public pourra également découvrir l’exposition de peintures et d’artisanat et s’arrêter aux stands du marché de producteurs locaux.

Entre deux dégustations de pâtisseries, les plus hardis pourront aussi s’initier aux danses traditionnelles, lors d’un bal gascon exceptionnellement gratuit, animé par la célèbre formation Papar’Oc.

+33 6 33 05 58 25

Fargues

