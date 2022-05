Fête de la Confiture

Fête de la Confiture, 18 juin 2022, . Fête de la Confiture

2022-06-18 – 2022-06-18 Samedi 18 juin : concours de pêche. nDimanche 19 juin : Brocante et vide-grenier. Concours de la meilleure confiture. Buvette et Restauration sur place. Samedi 18 juin : concours de pêche. nDimanche 19 juin : Brocante et vide-grenier. Concours de la meilleure confiture. Buvette et Restauration sur place. cafa37160@gmail.com +33 6 78 69 46 12 Samedi 18 juin : concours de pêche. nDimanche 19 juin : Brocante et vide-grenier. Concours de la meilleure confiture. Buvette et Restauration sur place. Pixabay – jackmac34 dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville