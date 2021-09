Steenwerck Musée de la Vie Rurale Nord, Steenwerck Fête de la confiture #14 Musée de la Vie Rurale Steenwerck Catégories d’évènement: Nord

Steenwerck

Fête de la confiture #14 Musée de la Vie Rurale, 3 octobre 2021, Steenwerck. Fête de la confiture #14

Musée de la Vie Rurale, le dimanche 3 octobre à 14:00

Le musée de la Vie Rurale de Steenwerck est adhérent 2021 à la structure Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes

entrée libre

Ce rendez-vous devenu traditionnel qui regroupe amateurs et professionnels animés par la même passion : la confiture ! Musée de la Vie Rurale 59181 steenwerck Steenwerck Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Steenwerck Autres Lieu Musée de la Vie Rurale Adresse 59181 steenwerck Ville Steenwerck lieuville Musée de la Vie Rurale Steenwerck