Guérard Guérard Guérard, Seine-et-Marne Fête de la Commune Libre de Montbrieux Guérard Guérard Catégories d’évènement: Guérard

Seine-et-Marne

Fête de la Commune Libre de Montbrieux Guérard, 27 août 2021, Guérard. Fête de la Commune Libre de Montbrieux 2021-08-27 – 2021-08-30

Guérard Seine-et-Marne Guérard Seine-et-Marne Fête de village de plus de 60 ans !

Avec fête foraine, buvette, retraite aux flambeaux le vendredi soir, brocante le samedi et son défilé de char traditionnel le dimanche à 15h +33 7 55 63 22 02 dernière mise à jour : 2021-08-23 par Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie Seine et Marne Attractivité – source : Apidae TourismeSeine et Marne Attractivité – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Guérard, Seine-et-Marne Autres Lieu Guérard Adresse Ville Guérard lieuville 48.82519#2.94915