Le Val-d’Ajol Vosges Le Val-d’Ajol La MJC du Val d’ajol et ses partenaires vous invitent à la “Fête de la Combeauté” le mercredi 18 mai 2022 de 14h à 17h. Gratuit et ouvert à toutes et à tous ! Venez vous amuser sur nos différents stands, animés par nos partenaires, place de l’Hôtel de Ville et Parc des Epinettes. +33 3 29 29 08 26 http://mjc-le-valdajol.e-monsite.com/ mjc

